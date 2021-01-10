مصدر لمصراوي: لا نية لرحيل حسين الشحات من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن حسين الشحات لاعب الفريق، لا يمتلك عروضاً للرحيل عن الفريق، مشيراً إلى أنه لا يوجد نية لخروجه من النادي.

وكانت هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن نادي الوحدة الاماراتي قدم عرضاً لضم حسين الشحات لاعب الأهلي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأنباء التي تداولت عن وجود عرض لضم حسين الشحات لا صحة لها.

وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن حسين الشحات لا يمتلك أي عروض للرحيل عن فريق القلعة الحمراء.

وأتم المصدر تصريحاته: "لا يوجد أي نية لدى الأهلي للسماح بخروج اللاعب من الفريق خلال الفترة المقبلة".