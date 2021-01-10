خطوة جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد وبديله في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك، أن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض، وافق على رحيل مصطفى محمد بصورة رسمية من أجل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، أن باتشيكو وافق على رحيل مصطفى محمد فقط دون رحيل أي لاعب آخر من الفريق.

وأشار الغندور، إلى أن إدارة نادي الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

الغندور أوضح، أن بديل مصطفى محمد سيكون لاعب أجنبي إما عربي أو أفريقي، وفي حال التعاقد مع لاعب مصري سيكون بمقابل لن يزيد عن 15 مليون جنيه.

وأصبح مصطفى محمد قريبًا من الانتقال لصفوف سانت إيتيان الفرنسي في صفقة ستصل قيمتها خمسة ملايين دولار إلى جانب إضافات أخرى في الصفقة.