3 شروط.. تفاصيل الساعات الأخيرة في رحيل مصطفى محمد لسانت إتيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وضع نادي الزمالك 3 شروط للاستغناء نهائيا عن مصطفى محمد مهاجم الفريق، للانضمام لنادي سانت إتيان الفرنسي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك لمصراوي، أن الزمالك اشترط الحصول على 5 ملايين دولار كاش، مع 15 % نسبة إعادة البيع مستقبلا لأي نادي آخر.

كما اشترط الزمالك وفقا للمصدر، عدم بيع اللاعب في مصر إلا لنادي الزمالك.

وكان خالد الغندرو مقدم برنامج زملكاوي، أوضح أن جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، وافق على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وكشف الغندور في وقت سابق، أن قيمة العرض وصلت لـ 4.5 مليون دولار، وحوالي مليون دولار إضافات وامتيازات و15٪ إعادة بيع".

وكان مصطفى محمد خرج عبر برنامج "أوضة اللبس" مع أحمد حسام ميدو، ليطالب إدارة الزمالك بالموافقة على احترافه.

وغاب مصطفى محمد عن مباراة طلائع الجيش بالدوري، التي أقيمت مساء السبت، لتكون المباراة الثالثة التي يغيب فيها اللاعب عن المشاركة مع فريقه.