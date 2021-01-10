أسوان لمصراوي: إقالة سامي الشيشيني.. وعلاء عبد العال الأبرز لخلافته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصطفى أمين، المشرف العام على الكرة في نادي أسوان، وجود قرار من إدارة ناديه بتوجيه الشكر لسامي الشيشيني المدير الفني للفريق بعد الفترة التي قضاها خلال الموسم الجاري.

وأشار أمين في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه تقرر رحيل سامي الشيشيني عن الفريق في الفترة الحالية، وبداية رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق.

وقال المشرف على الكرة في أسوان: "قررنا توجيه الشكر لسامي الشيشيني، وعلاء عبد العال هو الأبرز بين المرشحين لخلافته".

ونجح أسوان في تحقيق الفوز خلال أول مبارتين في الموسم الجاري من الدوري، قبل أن يتعثر في أربع مباريات متتالية.

الجدير بالذكر أن أسوان يحتل حاليًا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط فقط.