بقيادة السعيد ورمضان.. تعرف على قائمة بيراميدز أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تخوض مباراة وادي دجلة، في اللقاء المقرر له غدًا الإثنين ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالث بمسابقة دوري we المصري.

ويسعى بيراميدز لاستعادة الانتصارات مجددًا بعد التعادل السلبي الذي تحقق في الجولة الماضية أمام النادي الأهلي.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 8 نقاط بعدما خاض خمس مباريات حقق من خلالها الفوز في مبارتين مقابل التعادل في مثلهما والخسارة في مباراة كانت بالجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1).

في المقابل، يسعى وادي دجلة لاستعادة الانتصارات حيث خسر الجولة الماضية أمام إنبي بهدف مقابل هدفين.

ويحتل الفريق الدجلاوي الترتيب الخامس عشر برصيد خمس نقاط.