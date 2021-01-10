الرجاء المغربي يشكر إدارة ملعب مراكش قبل مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه نادي الرجاء المغربي، الشكر لإدارة ملعب مراكش الذي سيستضيف مباراة الفريق أمام نادي الإسماعيلي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويلتقي الرجاء بنظيره الإسماعيلي، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، غدا الاثنين.

وكان الرجاء قد تقدم بطلب لنقل المباراة من محمد الخامس إلى مراكش بسبب سوء أرضية الملعب.

وجاء بيان الرجاء كالآتي:

الإسماعيلي كان قد انتصر بهدف نظيف في ذهاب نصف النهائي على نظيره الرجاء.

جدير بالذكر أن الفائز بين فريقي الرجاء والإسماعيلي، سيلاقي اتحاد جدة السعودي في المباراة النهائية للبطولة العربية.