بيراميدز يكشف حجم إصابة محمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

تحدث مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي في المباراة الأخيرة أمام نادي البنك الأهلي.

وأوضح المنيري في تصريحاته للمركز الإعلامي أن حمدي تعرض لإصابة قوية عبارة عن جزع في الرباط الداخلي والغضروف الداخلي للركبة.

وأشار إلى أن الأرضية السيئة للملعب كانت سببا رئيسيا في الإصابة القوية التي تعرض لها المدافع الدولي.

وأكد أن حمدي حصل على علاج دوائي وسيتم تأهيله لمدة ١٠ أيام بشكل مبدئي وبعدها تتضح الصورة النهائية حول موقفه ومدة غيابه وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددا.

وتعادل بيراميدز، مساء الجمعة الماضية، أمام البنك الأهلي بدون أهداف، في اللقاء الذي اقيم على ستاد كلية الشرطة، بالجولة السادسة بدوري we المصري.