ليونيل ميسي في الصدارة بـ 11 هدف| ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجوالة الـ 18 من الدوري الإسباني، مساء أمس السبت، بتعادل مثير من ريال مدريد أمام أوساسونا، وفوز ساحق لأبناء برشلونة على غرناطة.

شهدت مباراة ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا، العديد من الأزمات، بسبب العاصفة الثلجية، والتي انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني، متأخرًا بفارق نقطة عن جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي لديه 3 مباريات مؤجلة.

ووصف زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في تصريحات له، المباراة بين الفريق الملكي وبين أوساسونا، أنها لم تكن مباراة كرة قدم على الإطلاق؛ في ظل تساقط الثلوج الكثيف وتأثر أرضية الملعب.

على الجانب الأخر، إِسْتفاق برشلونة في مباراته أمام غرناطة، والتي انتهت بنتيجة قاسية برباعية نظيفة في إطار الجولة 18، ليرفع رصيده إلى النقطة 34 بالمركز الثالث واقترب أكثر من الصادرة.

ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تسجيل هدفين، منهم هدف من ركلة حرة، بعد غياب منذ يوليو الماضي، ليعتلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 11 هدفًا.

وتأجلت مباراة الفريق المتصدر أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو، بسبب الظروف الجوية، وحقق إشبيلية فوزا ثمينًا على ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

1- ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، برصيد

11 هدفًا.

2- جيرارد مورينو، لاعب فياريال، برصيد 10 أهداف.

3- إياجو أسباس، لاعب سيلتافيجو، برصيد 9 أهداف.

3- لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد، برصيد 9 أهداف.

4- كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد، برصيد 8 أهداف.

4- يوسف النصيري، لاعب إشبيلية، برصيد 8 أهداف.

5- ميكيل أوريازبال، لاعب ريال سوسيداد، برصيد 7 أهداف.

وفيما يلي ننشر ترتيب الدوري الإسباني:

1 - أتلتيكو مدريد، 38 نقطة.

2- ريال مدريد، 37 نقطة.

3-برشلونة، 34 نقطة.

4- وفياريال، 32 نقطة.

5- وريال سوسيداد، 30 نقطة.

6-إشبيلية، 30 نقطة.

7- وغرناطة، 24 نقطة.

8- وسيلتافيجو، 23 نقطة.

9- وأتلتيك بلباو، 21 نقطة.

10- وقادش، 20 نقطة.

11- ريال بيتيس، 20 نقطة.

12- إيبار، 19 نقطة.

13- وليفانتي، 18 نقطة.

14- وديبورتيفو ألافيس، 18 نقطة.

15- وبلد الوليد، 18 نقطة.

16- وخيتافي، 17 نقطة.

17- وفالنسيا، 16 نقطة.

18- إليتشي، 16 نقطة.

19- وأوساسونا، 15 نقطة.

20- هويسكا، 12 نقطة.