اعتماد تشكيل اللجان الفرعية للحكام

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تشكيل اللجان الفرعية للحكام الذي تقدمت به لجنة الحكام الرئيسية على النحو التالي: القاهرة: توفيق السيد رئيسا، عز الدين شاهين سكرتيرا، وأحمد أبو رحاب وجيمس حنا عضوين. الجيزة: ممدوح ضرار رئيسا ومحمد عبد المعطي سكرتيرا وخالد حافظ عضوا. الأسكندرية: محمد فتحي رئيسا ورمضان عثمان سكرتيرا وسيد علي ورأفت الضو عضوين. الغربية: هشام صديق رئيسا ووليد عبد العزيز سكرتيرا ومحمد عبد الصمد عضوا. كفر الشيخ: أحمد الرشيدي رئيسا ومحمود المرشدي سكرتيرا ومحمد عبد البر عضوا. الدقهلية: سامي الطحان رئيسا وآدم علي حسن سكرتيرا وطارق أبو العينين عضوا. دمياط: علي طاهر رئيسا وعادل أبو الفتوح سكرتيرا وأسامة الحسيني عضوا. المنوفية: محمد عباس رئيسا وسيد رمضان سكرتيرا وعبد الرازق سعيد عضوا. البحيرة: أحمد الجرواني رئيسا وعبد الناصر البصراتي سكرتيرا وهاني حميد عضوا. الإسماعيلية: محمد مصطفى رئيسا ومحمد عبد الهادي سكرتيرا ومصطفى الحلوس عضوا. بورسعيد: محمد كمال هلال رئيسا وعلاء فارس سكرتيرا وخالد ثابت عضوا. السويس: أيمن عبد الرحمن رئيسا وياسر عطا سكرتيرا وأحمد عبد الحارس عضوا. الفيوم: صبري صادق رئيسا ومكرم شفيق سكرتيرا ورمضان عوض الله عضوا. بني سويف: محمد سعد علي رئيسا وياسر سيد سكرتيرا وحمدي طه عضوا. المنيا: محمد عبد الكافي رئيسا وأشرف أبو النور سكرتيرا وممدوح فهمي عضوا. أسيوط: ثروت فايق رئيسا وأسامة فؤاد سكرتيرا وخالد عبد الكريم عضوا. سوهاج: أسامة العارف رئيسا وعياد ابراهيم سكرتيرا وخالد عبد النعيم عضوا. قنا: يحي حافظ رئيسا ومحمد فخري سكرتيرا وعاطف قاسم عضوا. أسوان: ثروت عكاشة رئيسا وفتح الله سيد أبا زيد سكرتيرا ومحمد علي عضوا. شمال سيناء: حسين سويلم رئيسا وخالد نصار سكرتيرا ومحمد محمود عبد الله العريس عضوا. الوادي الجديد: محمد هنادي رئيسا ومحمد محمود عبد العزيز سكرتيرا وعمرو البري عضوا. مرسى مطروح: عصام محمود سالم رئيسا وحمادة مصطفى سكرتيرا وعادل الزعيري عضوا. الأقصر: رفاعي محمد عبد الله رئيسا وعاطف ياسين سكرتيرا وبهاء الضو عضوا. القليوبية: محمود عبد المنعم رئيسا وأسامة عبد العاطي سكرتيرا وأحمد حلمي عضوا. الشرقية: جمال موسى رئيسا ومحمد قلانة سكرتيرا ونادر زكي عضوا.

محمد يوسف

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