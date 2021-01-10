انتر ميلان يشكف حجم إصابة مدافعه

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، حجم إصابة مدافعه ماتيو دارميان، والتي تعرض لها اللاعب خلال مباراة روما، ضمن منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

أخرج أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، دارميان، وأدخل آشلي يونج بعد مرور

34 دقيقة فقط من مباراة روما.

قام الإنتر بإصدار بيانًا رسميًا، أكد فيه أن دارميان أجرى فحوصات طبية، في فيلا ستيوارت، في روما بسبب

آلام في الفخذ الأيسر، وأوضح النادي : "خضع ماتيو دارميان لاعب الفريق لفحص في عيادة فيلا ستيوارت في روما، والذي أكد عدم وجود أي كسور، لكن هناك كدمة شديدة في عظام الفخذ الأيسر".

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكلاهما.