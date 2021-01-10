حرب النقاط بين أتلتيكو ومدريد وبرشلونة مشتعلة| تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الأحد، تريند بعنوان " ترتيب الدوري الإسباني"، وذلك بنهاية منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني"لا ليغا"، بتعادل مثير من ريال مدريد أمام أوساسونا، وفوز ساحق لأبناء برشلونة على غرناطة.

وكانت قد انتهت الجولة الـ 18، مساء أمس السبت، بتعثر ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة،

في المركز الثاني، متأخرًا بفارق نقطة عن جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي لديه 3 مباريات مؤجلة.

على الجانب الأخر، إِسْتفاق برشلونة في مباراته أمام غرناطة، والتي انتهت بنتيجة قاسية برباعية نظيفة في إطار الجولة 18، ليرفع رصيده إلى النقطة 34 بالمركز الثالث واقترب أكثر من الصادرة.

وتأجلت مباراة الفريق المتصدر أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو، بسبب الظروف الجوية، وحقق إشبيلية فوزا ثمينًا على ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفيما يلي ننشر ترتيب الدوري الإسباني:

1 - أتلتيكو مدريد، 38 نقطة.

2- ريال مدريد، 37 نقطة.

3-برشلونة، 34 نقطة.

4- وفياريال، 32 نقطة.

5- وريال سوسيداد، 30 نقطة.

6-إشبيلية، 30 نقطة.

7- وغرناطة، 24 نقطة.

8- وسيلتافيجو، 23 نقطة.

9- وأتلتيك بلباو، 21 نقطة.

10- وقادش، 20 نقطة.

11- ريال بيتيس، 20 نقطة.

12- إيبار، 19 نقطة.

13- وليفانتي، 18 نقطة.

14- وديبورتيفو ألافيس، 18 نقطة.

15- وبلد الوليد، 18 نقطة.

16- وخيتافي، 17 نقطة.

17- وفالنسيا، 16 نقطة.

18- إليتشي، 16 نقطة.

19- وأوساسونا، 15 نقطة.

20- هويسكا، 12 نقطة.