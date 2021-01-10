توتنهام يسحق مارين بخماسية ويتأهل لدور 32 من كأس الاتحاد الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح فريق توتنهام نظيره فريق مارين بخمسة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاحد علي ملعب روسيت بارك وذلك ضمن منافسات الدور الثالث "دور الـ32"، من كأس الإتحاد الإنجليزي.

وانتهي الشوط الاول بتقدم توتنهام باربع أهداف احرزهم كلا من كارلوس

فينيسيوس هاترك و لوكاس مورا في الدقائق 24 , 30 ,32 , 37 من زمن اللقاء.بينما أحرز هدف توتنهام الخامس ديفاين فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء.دخل توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:هارت - دوهيرتي - ألديرفيرلد-رودون - ديفيز - سيسوكو - وايت - جيدسون - ديلي - مورا - فينيسيوس.أما دخل مارين المباراة بكل من:باسنت - ديفيز - جويسي - ديفين - ميلي - رافين - كينجني - همامي - كومينز - هيوز - باريجان.من المقرر ان تقام قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي غدا الاثنين الموافق 11 يناير.