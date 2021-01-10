إصابة حسن مصطفى مدرب الاتحاد السكندري والمندوه بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت للاعبى لفريق الأول لكرة القدم و الجهاز الفني و الإداري بالتنسيق بين نادى الاتحاد السكندرى و الاتحاد المصرى لكرة القدم ، إصابة عماد المندوه مدرب حراس المرمى و الكابتن حسن

مصطفى مدرب الفريق بفيروس كورونا

وأكد نادي الاتحاد السكندري بأنه تم أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لعزل عماد المندوه و حسن مصطفى من خلال الدكتور محمد عنان طبيب الفريق

الذى سيتولى جميع الإجراءات و التدابير الخاصة بعلاج و عزل مدرب الحراس و مدرب الفريق بالتنسيق مع الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى حتى تعافيهم و تماثلهم التام للشفاء .

يأتي ذلك بعد يوم من إصابة إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري و وليد بدر المدير الإدارى بفيروس كورونا.