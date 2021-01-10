سوق الانتقالات | ماذا سيفعل برشلونة إذا أصر فيربو على الرحيل؟

يدرس الجهاز الفني لنادي برشلونة بقيادة رونالد كومان أكثر من حل لمشكلة الظهير الايسر الإسباني “جونيور فيربو” الذي يحضر نفسه لمغادرة كامب نو خلال سوق الانتقالات الشتوية 2021 من أجل دقائق أكثر.

ولم يشارك فيربو سوى مرة واحدة فقط كأساسي خلال مباريات هذا الموسم في الدوري الإسباني 2021/2020، بالإضافة إلى ثلاث مباريات كبديل، ولا يشعر بأن له مكان في تشكيلة الفريق، خصوصًا بعد مجيء الظهير الأميركي ديست الذي أغلق الجهة اليمنى عليه، حيث كان يلعب هناك أحيانًا.

وقالت صحيفة إل موندو ديبورتيفو، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الطاقم الفني لبرشلونة مُعجب باللاعب اليافع “أليخاندرو بالدي مارتينيز” خريج أكاديمية برشلونة “لاماسيا”.

وشارك أليخاندرو بالدي، صاحب الـ 17 ربيعًا، في 4 مباريات مع برشلونة “ب” في الدوري الإسباني الدرجة الثالثة (سيجوندا ب)، من بينهم مباراة لمدة 90 دقيقة أمام إسبانيول “ب” في الجولة التاسعة، يوم 13 ديسمبر الماضي.

وأضافت إل موندو ديبورتيفو في تقريرها “تصعيد بالدي أحد الخيارات الرئيسية أمام رونالد كومان لحل مشكلة الجهة اليسرى، قدراته مميزة وتطوره يُشبه انسو فاتي رغم أن الظهير غير أساسي مع جارسيا بيمنتا هذا الموسم”.

وعلمت مصادر الصحيفة واسعة الانتشار في كتالونيا، أن استعارة برشلونة للاعب بسعر مُنخفض أحد الحلول المطروحة، إذا توفر مبلغ مالي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد عدة اجتماعات في برشلونة، لا يرى مسؤولي التعاقدات لاعبًا مُناسبًا لاستعارته في الفترة الحالية، بالتالي فإن الحل يتجه نحو تصعيد بالدي بنسبة كبيرة.