بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وساسولو” في إحدى مباريات اليوم الاحد 10-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وساسولو” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

وتقام مواجهة يوفنتوس وساسولو على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “دافيدي ماسا”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

أحيا فريق يوفنتوس آماله في المنافسة على لقب الدوري الايطالي للمرة العاشرة على التوالي بإلحاق الهزيمة الأولى للمتصدر “ميلان”، ليصل إلى النقطة 30 في المركز السادس، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة أمام “نابولي”.

ويعد فوز يوفنتوس الأخير على أرضه امام “أودينيزي” بنتيجة (4-1) في الجولة 15 هو الأول الذي سجل فيه أكثر من هدفين في آخر ست مباريات لعبها على أليانز ستاديوم، كما أنهم فشلوا في الحفاظ على نظافة شباكهم في آخر أربع مباريات متتالية هنا، وذلك لأول مرة منذ مايو 2019.

في المقابل، عاد “ساسولو” إلى سكة الإنتصارات في الجولة الماضية على حساب “جنوى” وذلك بعد تلقيه الخسارة الثالثة له هذا الموسم في الدوري الايطالي علي يد “اتلانتا”، ليضمن التواجد في مركزه الحالي حتى لو خسر أمام يوفنتوس الليلة.

ويتواجد ساسولو في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثامن “لاتسيو” الذي فاز على “بارما” اليوم لحساب الجولة الحالية.

يوفنتوس 0-0 ساسولو

???? ملعب آليانز ستاديوم (تورينو)

???? الدوري الايطالي (الجولة 17)

جارية الآن

???? اهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لمباراة يوفنتوس وساسولو .

???? أصحبكم في هذه التغطية المكتوبة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

♻️ استخدم زر (ريفريش) لتحديث الصفحة أول بأول ، كي تتعرف على تفاصيل أحداث مباراة يوفنتوس وساسولو اليوم.

☑️ تشكيلة يوفنتوس الأساسية: تشيزني – فريبوتا – ديميرال – ليوناردو بونوتشي – دانيلو – كييزا – بينتانكور – آرثر ميلو – مكيني – باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو.

???? دكة بدلاء اليوفي اليوم: بيرنارديسكي – بوفون – كيليني – دي باردو – دراجوسين – فاجيولي – كولوسيفسكي – آلفارو موراتا – بينسوجليو – بورتانوفا – آدريان رابيو – آرون رامسي

☑️ تشكيلة ساسولو الأساسية: كونسيجلي – كيرياكوبولوس – فيراري – تشيريشيس – مولدور – لوكاتيلي – أوبيانج – تراوري – ديوريشيتش – ديفريل – كابوتو.

???? دكة بدلاء ساسولو: أيهان – بوجا – لوبيز – ماجنانيلي – أودي – روجيريو – بيجولو – بيلوسو – راسبادوري – مارلون – شياباكاسي – تولجان

????‍♂️ يُدير هذا اللقاء الحكم دافيدي ماسا.

????‍♂️ ???? آخر مباراة أدارها ليوفنتوس يوم 8 نوفمبر 2020 في الجولة 7 من الدوري الايطالي 2021/2020، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وكان يوفنتوس متقدمًا في النتيجة بهدف حتى الدقيقة 94!!

????‍♂️ ???? آخر مباراة أدارها الحكم ماسا لفريق ساسولو كانت في الجولة 30 من الدوري الايطالي يوم 4 يوليو 2020، وانتهت بفوز ساسولو على ليتشي بنتيجة 2/4.

⭐️ للتذكير مدرب ساسولو “روبيرتو دي زيربي” يُدرب الفريق منذ عام 2018 ويحقق معه نتائج مذهلة..

⭐️ دي زيربي /41 عامًا/ نشأ في نادي ميلان عام 1997، ولعب بعدها لأندية مونزا وبادوفا وكومو وساليرنيتانا وأفيلينو وليتشي وفودجيا وآريتزو وكاتانيا ونابولي وبريشيا، واعتزل في 2012 بين صفوف نادي كلوج الروماني.

الشوط الأول

⏰ ينطلق اللقاء في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش..قم بتحديث الصفحة عند بدء اللقاء.

1″ صافرة بداية اللقاء..

5″ مرور أول خمس دقائق ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف..

9″ ???? أووووووووووووه..كريستيانو رونالدو يتلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء بعدما تمركز بشكل مثالي لاستقبال الكرة بالرأس، لكن الكرة تذهب خارج المرمى…أول فرصة واضحة خلال هذه المباراة

10″ سيطرة ميدانية واضحة من يوفنتوس في مستهل هذا المشوار، مع تألق ملموس من مدافعي ساسولو في غلق المساحات على رونالدو وديبالا..

19″ ???? تغيير اضطراري في يوفنتوس بنزول آرون رامسي بدلاً من الأميركي مكيني

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