بث مباشر | مشاهدة مباراة اياكس وايندهوفن في الدوري الهولندي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لكلاسيكو الدوري الهولندي بين “اياكس وايندهوفن” في إحدى مباريات اليوم الاحد 10-1-2021 ضمن الجولة 15.

ينقل بث مباشر مباراة “اياكس وايندهوفن” على قناة أبو ظبي الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي الإماراتي “حازم عبدالسلام”، كما ينقل على قناة فوكس سبورتس الهولندية 1.

وتقام مواجهة اياكس وايندهوفن على ملعب يوهان كرويف أرينا، بإدارة من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش، 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية.

سيشهد ملعب يوهان كرويف أرينا مواجهة نارية بين اياكس وايندهوفن في كلاسيكو الدوري الهولندي، خاصة وان الأول يتصدر جدول الترتيب برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ملاحقه وخصمه اليوم ايندهوفن.

ويعود تاريخ أولى مواجهات اياكس وايندهوفن إلى ديسمبر 1956، وفاز حينها الأمسترداميون بنتيجة (3-2)، ومنذ ذلك الحين خاض الفريقين 128 مباراة في الدوري الهولندي كانت الغلبة فيهم لآيندهوفن حيث فاز في 53 مباراة مقابل 50 لفريق اياكس، فيما سيطر التعادل على 25 مواجهة.

وبما يتعلق بالحاضر وبشكل عام، خاض “اياكس” 14 مباراة في الدوري الهولندي هذا الموسم، فاز في 11 وتعادل في لقاء وحيد، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه رقم قياسي من الأهداف وصل إلى 52 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واهتزت شباكه 10 مرات كأقوى خط دقاع ايضًا.

ويغيب عن صفوف اياكس اليوم كل من “لاسينا تراوري، ديفيد نيريس، وبريان بروبي”، وتعاقد منذ أيام قليلة مع المهاجم الإيفواري الفرنسي الضخم “سيباستيان هالر” قادمًا من صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ النادي.

في المقابل، لعب “ايندهوفن” 14 مباراة ايضًا، انتصر في 10 مواجهات، وتعادل في 3، وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 33 هدف كثاني أقوى خط هجوم بعد اياكس، واهتزت شباكه 11 مرة، كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

ويفتقد ايندهوفن خدمات مهاجمه الارجنتيني “ماكسيميليانو روميرو”، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الأمريكي “ريتشارد يديزما”.

اياكس 2-2 ايندهوفن

الدوري الهولندي (الجولة 15)

ملعب يوهان كرويف أرينا

انتهت

تفاصيل المباراة

تشكيلة اياكس / أونانا _ تاجليافيكو _ بليند _ بيير شورس _ نصير مزراوي _ جرافينبيرش _ بروميس _ كلاسين _ تاديتش _ زكريا لبيض _ أنتوني.

تشكيلة ايندهوفن / مفوجو _ ماكس _ بوسكاجليا _ جوردان تيزي _ دومفريس _ ابراهيم سنغاري _ بابلو روزاريو _ محمد إحتاراين _ كودي _ ايران زاهافي _ مالين.

الشوط الاول

2″ تقدم ايندهوفن عبر اللاعب “ايران زاهافي” – بصناعة “مالين”

21″ “ايران زاهافي” يُضيف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه – صناعة “مالين”

40″ هدف تقليص الفارق لاياكس عبر اللاعب “بروميس” – صناعة “تاديتش”

صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم ايندهوفن 2-1

انطلاق الشوط الثاني..

50″ الحكم يلغي هدف لصالح اياكس بعد مراجعة الفار والتأكد من وجود تسلل على اللاعب البديل سيباستيان هولر

65″ اياكس يسجل هدف التعادل عن طريق “انتوني” – صناعة “هولر”

صافرة نهاية الكلاسيكو المثير بالتعادل الايجابي 2-2

بهذه النتيجة رفع اياكس رصيده الى النقطة 35 فى صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن ايندهوفن الوصيف برصيد 34 نقطة.

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