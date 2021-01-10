مباراة برشلونة القادمة أمام ريال سوسيداد على الرياضية السعودية بتعليق الحربين

تنقل القناة الرياضية السعودية 1 على النايل سات، مباراة برشلونة القادمة أمام ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر لها ضمن مباريات الاربعاء 13 يناير الجاري على ملعب نويفو أركانخيل التابع لنادي قرطبة الأندلسي.

ووقع اختيار الرياضية السعودية على المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين” للتعليق على مباراة برشلونة وريال سوسيداد، والتي سيسعى فيها رفاق ميسي للفوز بأي ثمن من أجل تحقيق انطلاقة جديدة نحو المنافسة على البطولات.

ويشارك برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني بعد احتلاله للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري موسم 2020/2019، بينما يلعب سوسيداد هذه النسخة بعدما نجح في بلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 حاله كحال أثلتيك بلباو الذي سيقابل ريال مدريد في المباراة الأخرى.

ويأمل الجمهور الاسباني في مشاهدة كلاسيكو هذه المرة بعدما حرموا منه في افتتاح النظام الجديد لكأس السوبر الإسباني والذي أقيم مطلع عام 2020 في السعودية، بسبب فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة في نصف النهائي بنتيجة 2/3.

وحصلت قنوات أخرى على حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني 2020، في مقدمتهم تلفزيون ليكيب الفرنسي، بالاضافة إلى قناة نوفا الإيطالية.

وستلعب المباراة الثانية بين ريال مدريد وأثلتيك بلباو على ملعب لا روزاليدا التابع لنادي ملقة الأندلسي، وذلك في سهرة يوم الخميس 14 يناير، وستبث كذلك على القناة الرياضية السعودية 1.