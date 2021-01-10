فيديو يوتيوب | شاهد اهداف اياكس وايندهوفن في الدوري الهولندي “تعادل مثير”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لاهداف كلاسيكو الدوري الهولندي بين “اياكس وايندهوفن” في إحدى مباريات اليوم الاحد 10-1-2021 ضمن الجولة 15، والمنتهية بالتعادل الايجابي 2-2.

سجل هدفي ايندهوفن اللاعب “ايران زاهافي” فى الدقائق 2،21 من صناعة نفس اللاعب “مالين”، وقبل نهاية الشوط الاول بدقائق استطاع اياكس تقليص الفارق عبر اللاعب “بروميس”.

وفى الشوط الثاني كثف اياكس من الضغط محاولا ادراك هدف التعادل مبكراً، واستعان المدرب “إيريك تين هاج” بالمهاجم الفرنسي “سباستيان هولر” فى الدقيقة 46، وبعد نزوله بدقائق سجل هدف ولكنه ألغي بداعي التسلل (د50).

وفى الدقيقة 65 سجل اياكس هدف التعادل عن طريق اللاعب “انتوني” من صناعة البديل “هولر”، ثم باءت محاولات الفريقين بالفشل لتسجيل هدف ثالث لينتهي الكلاسيكو بالتعادل 2-2.

بهذه النتيجة رفع اياكس رصيده الى النقطة 35 فى صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن ايندهوفن الوصيف برصيد 34 نقطة.

نقل بث مباشر مباراة “اياكس وايندهوفن” على قناة أبو ظبي الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي الإماراتي “حازم عبدالسلام”، كما نقل على قناة فوكس سبورتس الهولندية 1.

واقيمت مواجهة اياكس وايندهوفن على ملعب يوهان كرويف أرينا، بإدارة من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش، 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية.

وشهد ملعب يوهان كرويف أرينا مواجهة نارية بين اياكس وايندهوفن في كلاسيكو الدوري الهولندي، خاصة وان الأول يتصدر جدول الترتيب برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ملاحقه وخصمه اليوم ايندهوفن.

ويعود تاريخ أولى مواجهات اياكس وايندهوفن إلى ديسمبر 1956، وفاز حينها الأمسترداميون بنتيجة (3-2)، ومنذ ذلك الحين خاض الفريقين 128 مباراة في الدوري الهولندي كانت الغلبة فيهم لآيندهوفن حيث فاز في 53 مباراة مقابل 50 لفريق اياكس، فيما سيطر التعادل على 25 مواجهة.

وبما يتعلق بالحاضر وبشكل عام، خاض “اياكس” 14 مباراة في الدوري الهولندي هذا الموسم، فاز في 11 وتعادل في لقاء وحيد، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه رقم قياسي من الأهداف وصل إلى 52 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واهتزت شباكه 10 مرات كأقوى خط دقاع ايضًا.

وغاب عن صفوف اياكس اليوم كل من “لاسينا تراوري، ديفيد نيريس، وبريان بروبي”، وتعاقد منذ أيام قليلة مع المهاجم الإيفواري الفرنسي الضخم “سيباستيان هالر” قادمًا من صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ النادي.

في المقابل، لعب “ايندهوفن” 14 مباراة ايضًا، انتصر في 10 مواجهات، وتعادل في 3، وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 33 هدف كثاني أقوى خط هجوم بعد اياكس، واهتزت شباكه 11 مرة، كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

وافتقد ايندهوفن خدمات مهاجمه الارجنتيني “ماكسيميليانو روميرو”، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الأمريكي “ريتشارد يديزما”.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم ايندهوفن

هدف ايندهوفن الثاني 2-0

هدف تقليص الفارق لاياكس 2-1

هدف التعادل لاياكس 2-2

..