حالات كورونا اليوم | ماينز يؤكد إصابة فيرنانديز للمرة الثانية!

أعلن نادي ماينز متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني اليوم الأحد إصابة لاعب وسطه إديميلسون فيرنانديز بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى بعد إصابته بالعدوى في أواخر صيف .2020

وأوضح ماينز أنه يتم التقصي بشأن ما إذا كانت نتيجة العينة التي ظهرت أمس الأول الجمعة تتعلق بالأثار المتبقية للعدوى التي كان يعاني منها في السابق أم أنها تعني إصابته مرة أخرى بفيروس كورونا.

فيرنانديز 24/ عامًا/ شارك في خسارة ماينز أمام بايرن ميونخ المتصدر 2 5/ في الثالث من يناير الجاري لكنه لم يشارك أمام آينتراخت فرانكفورت أمس السبت علمًا بأنه يخضع للعزل الطبي حاليًا.

وأكد ماينز أن جميع اللاعبين الأخرين جاءت نتائجهم سلبية لفيروس كورونا بإستثناء فيرنانديز.