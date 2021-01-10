البطولة العربية | وعكة صحية للاعب الإسماعيلي في المغرب

تعرض نادر رمضان لاعب خط وسط الفريق الأول بنادي الإسماعيلى المصري لوعكة صحية أثناء تواجده مع بعثة الفريق في مدينة مراكش المغربية ضمن بعثة الفريق التي ستواجه فريق الرجاء في إياب الدور قبل النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وكشف الجهاز الطبي للإسماعيلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد أن اللاعب تم نقله للمستشفى وأنه يعاني من إحتقان بسيط في اللوز بسبب برودة الطقس داخل الأراضي المغربية في الوقت الحالي وتحسنت حالته بشكل ملحوظ.

وأظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق من قبل اللجنة الطبية بالإتحاد العربي لكرة القدم سلبية عينة كل اللاعبين والجهاز الفني.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع الرجاء المغربي غدًا الإثنين في الدور قبل النهائي من البطولة.