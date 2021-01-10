بث مباشر | مشاهدة يوفنتوس وساسولو في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وساسولو” في إحدى مباريات اليوم الاحد 10-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وساسولو” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

وتقام مواجهة يوفنتوس وساسولو على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “دافيدي ماسا”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

أحيا فريق يوفنتوس آماله في المنافسة على لقب الدوري الايطالي للمرة العاشرة على التوالي بإلحاق الهزيمة الأولى للمتصدر “ميلان”، ليصل إلى النقطة 30 في المركز السادس، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة أمام “نابولي”.

ويعد فوز يوفنتوس الأخير على أرضه امام “أودينيزي” بنتيجة (4-1) في الجولة 15 هو الأول الذي سجل فيه أكثر من هدفين في آخر ست مباريات لعبها على أليانز ستاديوم، كما أنهم فشلوا في الحفاظ على نظافة شباكهم في آخر أربع مباريات متتالية هنا، وذلك لأول مرة منذ مايو 2019.

في المقابل، عاد “ساسولو” إلى سكة الإنتصارات في الجولة الماضية على حساب “جنوى” وذلك بعد تلقيه الخسارة الثالثة له هذا الموسم في الدوري الايطالي علي يد “اتلانتا”، ليضمن التواجد في مركزه الحالي حتى لو خسر أمام يوفنتوس الليلة.

ويتواجد ساسولو في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثامن “لاتسيو” الذي فاز على “بارما” اليوم لحساب الجولة الحالية.

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