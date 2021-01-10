الدوري الألماني | شالكه يتفادى وصمة عار حقيقية!

تفادى نادي شالكه رقمًا قياسيًا كارثيًا ظل صامدًا لأكثر من نصف قرن عبر فوزه الساحق على ضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة أمس السبت في الدوري الألماني لكن النادي المُتعثر يتحلى بالواقعية فيما يتعلق بما هو قادم.

وقال المدرب السويسري الجديد كريستيان جروس ” الكثير من الأمور سارت في صالحنا وأدرك ذلك تمامًا، لا أريد أن يبعدنا ذلك عن اللحظات الجيدة التي عشناها خلال المباراة”.

وأضاف “سنحاول البناء على ذلك وندرك أن أمامنا الكثير من المباريات الصعبة، ثقتنا ستزداد بالتأكيد عقب هذا الفوز”.

الفوز ليس فقط الأول في الموسم الحالي بالنسبة لشالكه لكن أيضًا الأول من 30 مباراة وتحديدًا منذ يناير 2020 عندما تغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتجنب شالكه معادلة الرقم القياسي الكارثي لتاسمانيا برلين الذي خاض 31 مباراة دون أن يعرف طعم الفوز في موسم 1965\1966.

وخسر شالكه عشر مرات مقابل أربعة تعادلات قبل مباراة الأمس ليحتل المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة عن كولون متذيل الترتيب وبفارق أربع نقاط عن أخر مراكز الأمان التي يحتلها كولن برصيد 11 نقطة.

وقال المدافع البوسني سياد كولاسيناك العائد لشالكه على سبيل الإعارة من صفوف آرسنال الإنجليزي هذا الاسبوع “سعداء بالفوز لكن بعد راحة قصيرة سنبدأ الأستعداد للمباراة التالية بالبوندسليجا“.

وأضاف “لقد تحدثنا بالفعل بشأن هذا داخل غرفة خلع الملابس ، لازال أمامنا 19 مباراة والفوز كان مجرد خطوة صغيرة بالنسبة لنا”.

وحقق جروس، الذي أصبح رابع مدرب يتولى قيادة شالكه هذا الموسم، أول فوز مع الفريق على أرضه، وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه كل من ديفيد فاجنر ومانويل باوم وهوب ستيفينز، و يرجع الفضل في ذلك إلى التصديات الرائعة للحارس رالف فايرمان بجانب تألق المهاجم الأمريكي الصاعد ماثيو هوب الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

وقال جروس “فايرمان كان صخرة في المنطقة الخلفية ، تصدى لكل شيء وظهر بشكل مذهل طوال 90 دقيقة”.

واتفق معه كولاسيناك بالقول “لقد أبقى علينا في المباراة عبر التصدي بشكل رائع لكرتين أو ثلاثة في الشوط الأول”.

وأضاف “كنا ندرك أننا سنحصل على فرصنا وأن علينا استغلالها، وقد فعلنا”.