الدوري المصري | الاهلي يُجهز مروان محسن بعد تعافيه من كورونا

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، تعافي مهاجم الفريق الأول مروان محسن من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به مؤخرًا.

وقال أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن المسحة الطبية التي خضع لها مروان محسن مهاجم الفريق جاءت سلبية.

وأوضح طبيب الأهلي أن هناك إجراء احترازيًا سيتم إتباعه مع مروان محسن، وذلك من خلال إجراء مسحة جديدة له غدًا للمزيد من الاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي يتم إتباعها في ظل التعايش مع فيروس كورونا.

وخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلي مصغر استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غد الثلاثاء بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف أمام الزمالك، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس شعر برصيد أربع نقاط.