كورتوا يُفجر غضبه في رابطة الدوري الإسباني بسبب ثلوج أوساسونا

أبدى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد غضبه لإجبار فريقه على اللعب في ظل ظروف جوية قاسية سادها هطول ثلوج ضد مضيفه أوساسونا أمس السبت.

وأضاع الريال نقطتين ثمينتين في حملته للأحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، الذي توج به في الموسم الماضي، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا.

واضطر لاعبو الريال لقضاء الليلة بمدينة بامبلونا، معقل أوساسونا، عقب انتهاء اللقاء، بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت إسبانيا أمس، بدلًا من العودة بالطائرة إلى العاصمة مدريد.

وتم إرغام الريال على السفر لخوض المباراة، قبل يوم واحد من انطلاق اللقاء، وتأخرت رحلته لعدة ساعات بسبب الطقس السييء أول أمس الجمعة.

قال كورتوا في تصريحات لمحطة (موفيستار) الإسبانية “كنا قادرين على اللعب ولكن من المؤسف أن تجبرنا رابطة الدوري الإسباني على ذلك “.

وأوضح كورتوا “لقد جئنا إلى الملعب بالطريق السريع المليء بالثلوج، ولا أعتقد أنه آمن للغاية وقبل أي شيء آخر، ينبغي عليك التفكير في سلامة الأشخاص”.

وأضاف حارس الريال “لدينا عائلة ولسنا دمى يتعين علينا اللعب دائمًا”.

كما اشتكى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي من الأوضاع بعد المباراة.

وأكد زيدان “هذه لم تكن مباراة كرة قدم، كان يجب إيقافها”.

وأشار المدرب الفرنسي “لم تكن هناك الظروف المناسبة للعب، أنا أكرر نفسي ولكن هذا هو الوضع”.

وأهدر الريال فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإسباني، ولو بصورة مؤقتة، حيث بقي في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي تأجل لقائه مع ضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة ذاتها، بسبب عدم قدرة الفريق الباسكي على الوصول للعاصمة مدريد.

وعقب تأجيل لقاء بلباو، أصبح أتلتيكو مدريد يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة في البطولة الآن.