الحكم أوليفر يعترف: “قاتل أحلام ليفربول كان يستحق الطرد في ديربي الميرسيسايد”

عادت واقعة إصابة مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي خلال ديربي الميرسيسايد في أكتوبر الماضي، للواجهة باعترافات مثيرة للجدل من حكم المباراة “مايكل أوليفر“.

واعترف أوليفر، الذي أدار لقاء ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه أخطأ في قراره بعدم طرد حارس التوفيز، جوردان بيكفورد لتسببه في إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.

‏وقال الحكم الإنجليزي في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية: “الجميع بما فيهم أنا، لم نفكر في معاقبة بيكفورد بعد التدخل العنيف، بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد (الفار) الكرة تسلل على فان دايك وليس ضربة جزاء”.

وأضاف: “كان يمكن أن نحتسب التسلل ونطرد بيكفورد أيضًا، لأن القانون يسمح بذلك في التدخلات العنيفة”.

وأشار أوليفر إلى أن أحد لاعبي ليفربول طلب منه اشهار البطاقة الحمراء في وجه بيكفورد، بعد تدخله العنيف على فان دايك، لكنه لم يهتم بالأمر، مؤكدًا أن قراره بعدم معاقبة حارس إيفرتون، لم يكن صحيحًا.

واعتبر الحكم البالغ من العمر 35 عامًا، أن بيكفورد لم يتعمد إيذاء فان دايك، وكان يريد التدخل للحصول على الكرة، لكنه فعل ذلك بالشكل الخاطئ الذي لا يعفيه من العقوبة، قائلًا: “لقد شاهدت اللقطة عدة مرات، بكل صدق لم أعتقد أن جوردان فعل شئ سوء محاولة السيطرة على الكرة، لكنه فعل ذلك بطريقة خاطئة، كان علينا احتساب التسلل وطرده”.

جدير بالذكر أن مايكل أوليفر، الذي يُنظر إليه كأحد أفضل حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم دعمه لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، واستخدام التكنولوجيا في كرة القدم، على الرغم من الانتقادات المستمرة التي تواجهها.