الدوري السعودي | حمدالله يستعد لقيادة هجوم النصر

اقترب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف نادي النصر من العودة إلى مباريات فريقه في الدوري السعودي للمحترفين.
وغاب حمد الله عن المواجهات الماضية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.
ويعود حمد الله لقيادة هجوم النصر في مواجهة الوحدة المقرر لها يوم 20 من يناير الجاري ضمن الجولة الرابعة عشر.
وبدأ نادي النصر في استعادة النتائج الإيجابية بعدما حقق فوزين متتالين على حساب الفيصلي في الجولة الحادية عشر والعين في الجولة الثانية عشر.
ويستعد النصر لمواجهة الرائد يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة عشر.
ويحتل النصر المركز الحادي عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.
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