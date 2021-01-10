فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مانشستر سيتي وبرمنجهام في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “مانشستر سيتي وبرمنجهام سيتي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 10-1-2021 ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي.

بلغ مانشستر سيتي الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تغلبه على نظيره برمنجهام سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

واستغرق سيتي 8 دقائق فقط ليفتتح التسجيل بتسديدة قوية للبرتغالي برناردو سيلفا، الذي عاد بعد 7 دقائق ليعزز تقدم فريقه بهدف ثان بعدما تابع تمريرة من كيفين دي بروين.

وفرض الـ”سيتزن” أفضليته المطلقة على أرض الملعب، وتمكن من تسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 30، من كرة قوية سددها لاعب الوسط فيل فودين، عجز حارس المرمى عن ردها.

وبدوره، تأهل تشيلسي إلى الدور ذاته بفوزه على ضيفه موركامب برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من ماسون مونت، تيمو فيرنر، وكالوم هودسون أودوي، وكاي هافيرتز.

نقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي وبرمنجهام سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما نقل على قناة بين سبورت الفرنسية 14.

واقيمت مواجهة مانشستر سيتي وبرمنجهام سيتي على ملعب الاتحاد، بإدارة من الحكم الانجليزي “روبرت جونز”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

وسعي اليوم مانشستر سيتي إلى مواصلة الدفاع عن جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم، فبعد تأهله إلى نهائي كأس الرابطة الانجليزية المحترفة منذ 4 أيام على حساب جاره وغريمه “مانشستر يونايتد”، سعي اليوم إلى إزاحة برمنجهام سيتي من طريقه للوصول إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي.

وأحرز مانشستر سيتي كأس الاتحاد الانجليزي 6 مرات وبفارق 8 ألقاب عن صاحب الرقم القياسي في تحقيقها “آرسنال”، وكانت آخر مرة حقق فيها السيتيزينس الكأس في الموسم قبل الماضي على حساب “واتفورد” حين فاز عليه بسداسية نظيفة.

إليكم فيديو اهداف المباراة





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