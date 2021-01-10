بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرمنجهام سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي وبرمنجهام سيتي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 10-1-2021 ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي وبرمنجهام سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل على قناة بين سبورت الفرنسية 14.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وبرمنجهام سيتي على ملعب الاتحاد، بإدارة من الحكم الانجليزي “روبرت جونز”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

يتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة الدفاع عن جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم، فبعد تأهله إلى نهائي كأس الرابطة الانجليزية المحترفة منذ 4 أيام على حساب جاره وغريمه “مانشستر يونايتد”، سيسعى اليوم إلى إزاحة برمنجهام سيتي من طريقه للوصول إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي.

وأحرز مانشستر سيتي كأس الاتحاد الانجليزي 6 مرات وبفارق 8 ألقاب عن صاحب الرقم القياسي في تحقيقها “آرسنال”، وكانت آخر مرة حقق فيها السيتيزينس الكأس في الموسم قبل الماضي على حساب “واتفورد” حين فاز عليه بسداسية نظيفة.

في المقابل، يمر نادي الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) “برمنجهام سيتي” بفترة سيئة، حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر 6 مباريات، تعادل في مباراة واحدة، وخسر 5 مباريات.

وسيسعى برمنجهام سيتي اليوم إلى نسيان خيبته في بطولة الدوري، بتحقيق المفاجئة بإقصاء مانشستر سيتي والتأهل إلى الدور الرابع من البطولة التي لم يحققها ولا مرة.

مانشستر سيتي 3-0 برمنجهام سيتي

كأس الاتحاد الانجليزي (الدور الثالث)

ملعب الاتحاد

انتهت

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