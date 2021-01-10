حارس بايرن ميونخ يتوج بأفضل لاعب ألماني لعام 2020

اختارت جماهيرة كرة القدم في ألمانيا مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني أحسن لاعب ألماني لعام 2020.
وحصل قائد وحارس فريق بايرن ميونخ على 8ر57% من الأصوات متقدمًا بشكل ملحوظ على زملائه حسبما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت اليوم الأحد.
وجاء في المركز الثاني سيرجي جنابري لاعب بايرن الذي حصل على نحو 15% ثم حل ثالثًا ماتياس جينتر لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الذي حصل على 3ر9%.
وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها نوير 1562 صوتًا.
يشار إلى أن الحارس المخضرم “نوير” 34 / عامًا / حصل في العام الماضي مع فريقه على بطولة الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أوروبا وكأسي السوبر المحلي والأوروبي.
واختارت الجماهير هدف جنابري في مرمى المنتخب السويسري في دوري الأمم الاوروبية كأحسن هدف في عام 2020.
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