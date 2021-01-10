فيديو | وليد الفراج يرد بقوة على مشجع اتهمه بالتحيز في الدوري مع وليد

أجاب الإعلامي السعودي، وليد الفراج، على تعليق من أحد المتابعين، اتهمه فيه بالتحيز لنادي الاتحاد، وأكد أنه لا يستطيع أن يُخفي ميوله على الشاشة عند فوز الاتحاد.

وقال الفراج عبر برنامجه “الدوري مع وليد” على قناة “sbc” “أنا أحب كرة القدم.. إذا فاز الاتحاد انبسط وإذا فاز الهلال انبسط وإذا فاز الأهلي بمستوى انبسط.. أنا لست مشجع مكتم”.

وكان الاتحاد قد تغلب بالأمس على ضيفه ضمك بهدفين دون رد، في مباراة احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل عبد الرحمن العبود هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول، وأصبح رصيد العميد 21 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

وكان الاتحاد قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية عقب فوزه على الشباب في نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3.