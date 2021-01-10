فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الترجي ومستقبل الرجيش في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “الترجي ومستقبل الرجيش” في إحدى مباريات اليوم الاحد 10-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري التونسي.

واصل الترجي انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري التونسي بفوزه الثمين بهدفين نظيفين على مستقبل الرجيش.

وعزز الترجي صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 16 نقطة بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في ست مباريات خاضها حتى الآن بالمسابقة هذا الموسم، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “الملعب التونسي” الذي فاز على “مستقبل سليمان” أمس لحساب الجولة الحالية.

بينما تجمد رصيد مستقبل الرجيش عند تسع نقاط في المركز السابع، من 7 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3، وتلقى خسارتين.

وافتتح فادي بن شوق التسجيل في المباراة بهدف للترجي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، سجل البديل علاء المرزوقي الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 63 بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب.

نقل البث المباشر لمباراة “الترجي ومستقبل الرجيش” على قناة الوطنية 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رفقي بوستة”.

واقيمت مباراة الترجي ومستقبل الرجيش على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “ملعب رادس” سابقًا، بإدارة من الحكم التونسي “أسامة رزق الله”، وانطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت تونس، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

فاز الترجي بكلاسيكو تونس على حساب “النجم” في الجولة الماضية ليصل إلى الفوز الرابع على التوالي في الدوري التونسي هذا الموسم، فيما تعادل في مباراة واحدة وكانت في الجولة الأولى أمام “مستقبل سليمان”، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد.

فيديو ملخص المباراة والاهداف

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