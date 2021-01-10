السوق السعودي | رئيس لجنة الكفاءة المالية يوجه رسالة إلى الأندية عن المجاملة والفرصة الجديدة

منحت لجنة الكفاءة المالية فرصة جديدة للأندية السعودية من أجل الحصول على شهادة الكفاءة التي تجعلها قادرة على قيد اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال رئيس لجنة الكفاءة المالية، عبدالله كبوها، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” “لدينا استراتيجية للعمل خلال الستة أشهر القادمة.. تم جدولة 55 مليون على ريال وإمهال الأندية 3 أسابيع”.

وأضاف بقوله “الآن الأندية لو عندها رغبة للتسجيل يجب أن تجد حلول. نحن لا نقدم مصلحة نادي على نادي آخر.. هدفنا مصلحة أكبر”.

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية قد أعلنت منح الأندية التي فشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية مهلة حتى 21 يناير الحالي لتوفيق أوضاعها.

وقالت اللجنة إنها اتخذت الخطوة بناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من مؤشرات ساهمت بشكل فاعل في تخفيض التزامات الأندية الرياضية بشكل ملحوظ وسداد ألتزامات مالية شارفت مبلغ الـ 100 مليون ريال، ورغبة من اللجنة في تعزيز هذه المكتسبات لضمان استدامة العمل المالي في الأندية بالشراكة مع إداراتها، والتي أبدت تعاونًا جادًا لرفع جودة العمل المالي في الأندية الرياضية.

وأصدرت اللجنة قرارها عقب اجتماعها بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية القاضي بإتاحة الفرصة للأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بالحصول عليها بعد تحقيق المتطلبات التالية:” سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020م ، على أن لا يتم جدولة أي من هذه الالتزامات، سداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020م لنشاط كرة القدم. إلى جانب أن يكون آخر موعد لتقديم المستندات المؤيدة لتحقيق المتطلبات المذكورة في الفقرتين (1 ، 2) والمصادقة على بيان الالتزامات هو تمام الساعة 3 مساء يوم 21 يناير 2021م”.

ولفتت اللجنة أنها بذلك تعزز مبدأ الشفافية، وتؤكد حرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الكفاءة المالية من خلال الإشراف على تطبيق اللوائح والضوابط والمعايير المنظمة لعمل الأندية، بهدف حماية مصالحها من تراكم الديون وتعثر سدادها، والوقوع تحت إجراءات قضائية تعرقل مسيرتها عن تحقيق أهدافها.

وجددت اللجنة شكرها للأندية الرياضية لعملها الدؤوب خلال الفترة الماضية ولما تحقق من نتائج ملموسة كان لها الأثر الواضح في تقليص التزامات الأندية الرياضية على نحو يصب في تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة العمل فيها.