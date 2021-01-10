بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي ومستقبل الرجيش في الدوري التونسي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الترجي ومستقبل الرجيش” في إحدى مباريات اليوم الاحد 10-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري التونسي.

ينقل البث المباشر لمباراة “الترجي ومستقبل الرجيش” على قناة الوطنية 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رفقي بوستة”.

وتقام مباراة الترجي ومستقبل الرجيش على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “ملعب رادس” سابقًا، بإدارة من الحكم التونسي “أسامة رزق الله”، وتنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت تونس، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

فاز الترجي بكلاسيكو تونس على حساب “النجم” في الجولة الماضية ليصل إلى الفوز الرابع على التوالي في الدوري التونسي هذا الموسم، فيما تعادل في مباراة واحدة وكانت في الجولة الأولى أمام “مستقبل سليمان”، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد.

ويحتل الترجي صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “الملعب التونسي” الذي فاز على “مستقبل سليمان” أمس لحساب الجولة الحالية.

على الجانب الآخر، يقدم نادي مستقبل الرجيش مستويات جيدة حتى الآن في الدوري التونسي، إذ فاز في مباراتين وتعادل في 3، وتلقى خسارة وحيدة كانت على يد “الملعب التونسي” في الجولة الثالثة.

ويتواجد مستقبل الرجيش في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وفي حالة تحقيقه الفوز على الترجي اليوم سيرتقي إلى المركز الثاني، اما في حالة تعادله فسيصعد إلى المركز الرابع.

الترجي 2_0 مستقبل الرجيش

الدوري التونسي (الجولة السابعة)

الملعب الاولمبي حمادي العقربي

انتهت

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