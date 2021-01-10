صورة | ماذا سيفعل فيتوريا بعد طرده من النصر السعودي؟

كان نجاح فلامنجو مع مدرب الهلال السابق، خورخي جيسوس، أعظم نجاح في كرة القدم البرازيلية في الآونة الأخيرة. من يونيو 2019 إلى يوليو 2020 فاز بخمسة ألقاب، لكن رحيل المدرب البالغ من العمر 66 عامًا أنهى المرحلة الجيدة للنادي.

بعد فترة وجيزة من رحيله، قاد الإسباني دومنيك تورنت الفريق بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي، لكنه لم ينجح في فلامنجو، ليحضر روجيرو سيني في نوفمبر وبدا أن الفريق معه لائقًا، لكن أصبح منصبه في خطر بعد الإقصاءات في كأس البرازيل وليبرتادوريس.

خلال الساعات الماضية، أعطى مدرب النصر السعودي السابق، روي فيتوريا، إشارة إلى إمكانية توليه تدريب فلامنجو، بعدما قام بمتابعة حساب النادي البرازيلي.

وكان روي فيتوريا صاحب الـ50 عامًا قد رحل عن تدريب النصر، وتم فسخ عقده بالتراضي مع النادي، بعد تدهور نتائج الفريق في بداية الموسم الحالي.

وتشير التقديرات إلى أن راتب روي فيتوريا مع النصر كان حوالي 700 ألف دولار شهريًا، وهو شيء خارج عن واقع كرة القدم البرازيلية التي جعلت خورخي جيسوس هو الأكثر قيمة عند تلقيه 400 ألف دولار شهريًا، وهذا سيكون سقف راتب فيتوريا حال حضوره إلى فلامنجو.