السوق السعودي | فالكاو آخر مطلوب بقوة في الهلال

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات لضم مهاجم ليتشي، فيليبي فالكاو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب موقع “Tuttob” الإيطالي فإن فيورنتينا طلب أيضًا معلومات عن فالكاو، وهناك عروض أخرى من ناديي بينيفينتو وبارما، إضافة لعرض كبير من الهلال السعودي.

وكان خبير الانتقالات الإيطالي، ألفريدو بيدولا، قد أكد أن الهلال جاهزًا لتقديم عرض مغري لضم المهاجم الإيطالي، الذي رفض تجديد عقده مع ليتشي، ويمكنه التوقيع مع أي فريق في الشهر الحالي.

وكانت إدارة الهلال قد رفضت تجديد عقد المهاجم السوري عمر خربين، ويُنتظر أن يرحل المهاجم السوري، وأن يتم ضم محترف أجنبي جديد لدعم خط الهجوم.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ناديي الشباب والأهلي.