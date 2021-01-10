بالصور | موقع عالمي يصف الهلال السعودي بـ “عملاق آسيا الكبير”

أعد موقع “sportskeeda” الرياضي تقريرًا عن نادي الهلال السعودي، أكثر فريق حقق دوري أبطال آسيا بواقع 3 مرات، بالتساوي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وجاء في التقرير “الهلال عملاق آسيوي كبير، تأسس في 15 أكتوبر 1957، وفاز بـ 61 لقبًا رسميًا على الصعيدين الوطني والدولي. على الصعيد الدولي حقق الهلال رقمًا قياسيًا بالفوز بـ 7 بطولات آسيوية مقسمة بين دوري الأبطال وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي”.

وأوضح الموقع الرياضي “فاز الهلال بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في عام 2019، بفوزه على فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني 3-0 في مجموع المباراتين ، ليعادل الرقم القياسي الذي سجله بوهانج ستيلرز”.

وأشار إلى أن الهلال في المسابقات المحلية، فاز بـ16 لقبًا في الدوري، و13 كأس ولي العهد ، و7 كؤوس الاتحاد السعودي، و 9 كؤوس الملك ، وكأس السوبر مرتين ، وكذلك كأس المؤسس السعودي”.

وأنهى التقرير حديثه عن الهلال “يُعتبر فريق الموج الأزرق واحدًا من أربعة فرق فقط تنافست في جميع مواسم الدوري السعودي للمحترفين منذ إنشائه في عام 1976. في سبتمبر 2009 حصل الهلال على جائزة أفضل نادي آسيوي في القرن العشرين من قبل IFFHS”.