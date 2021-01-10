الدوري السعودي | نجم الشباب يخطف أنظار الصحف الارجنتينية

امتدحت صحيفة “grupolaprovincia” الأرجنتينية محترف نادي الشباب، كرستيان خوانكا، بعد تسجيله هدف رائع قاد به فريقه للفوز على الاتفاق 1 ـ 0 ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سجل هدفه الرابع في الموسم الحالي، وكان خوانكا حاسمًا في فوز الشباب على الاتفاق، ووصوله إلى المركز الثاني في الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن الشباب يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني، إيفير بانيجا، ويبتعد حاليًا بفارق 3 نقاط عن نادي الهلال صاحب الصدارة.

وتحدثت الصحيفة عن الأرجنتينيين الآخرين في الدوري السعودي، حيث ساعد جونزالو مارتينيز فريقه النصر على تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على العين.

وأنهى المصدر “الهلال صاحب الصدارة تعادل مع الباطن 2 ـ 2 وشارك في المباراة الأرجنتيني لوسيانو فييتو، والأوروغواياني مارتين كامبانيا حارس مرمى إنديبندينتي السابق”.