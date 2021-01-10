برونو فيرنانديز يكشف دور رونالدو في انتقاله لمانشستر يونايتد

كشف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز، دور مواطنه ونجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، في الانتقال إلى الشياطين الحمر.

وانضم فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد من صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي في يناير من العام الماضي 2020، نظير 49.5 مليون جنيه إسترليني.

وتألق النجم البرتغالي بشكل لافت مع مانشستر يونايتد خلال النصف الثاني من الموسم الماضي 2019/20، وقاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن أنهى الشياطين الحمر الموسم في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما واصل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا تألقه خلال الموسم الحالي 2020/21، حيث يعتبر أحد أهم أسباب احتلال مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الأول ليفربول، علمًا بأن الشياطين الحمر لديه مباراة مؤجلة أمام بيرنلي، ستمكنه من خطف الصدارة في حالة الفوز.

وأثبت فيرنانديز سريعًا أنه صفقة ناجحة، بعد مرور عام واحد فقط على انضمامه لمانشستر يونايتد؛ فالنجم البرتغالي هو أكثر لاعب إسهامًا بالأهداف (تسجيل + تمريرات احسمة) في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2020، إذ سجل 19 هدفًا، وصنع 14 آخرين، متفوقًا على كل نجوم الدوري الإنجليزي.

وزعمت تقارير صحفية، بعد انتقال برونو فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد أن نجم وهداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو تدخل في الصفقة، وأثر على قرار مواطنه.

وهو ما أكده فيرنانديز في حوار صحفي مع شبكة ‘إن بي سي سبورتس’ الأمريكية، قائلًا: “نعم، تحدثت معه [كريستيانو رونالدو]، لأنه يعرف النادي هنا أكثر مني”.

وأضاف: “لقد منحني بعض النصائح، كانت مهمة بالنسبة لي، أعتقد أنني كنت سأنتقل إلى النادي على أي حال، لكن عندما تتحدث مع كريستيانو [رونالدو] فهذا بالطبع أفضل”.

وتابع لاعب أودينيزي وسامبدوريا الإيطاليين السابق: “تحدثنا عن النادي، وكيف يمكن أن تكون هذه الخطوة جيدة بالنسبة لي، حيث ستكون أمامي الفرصة للمنافسة على الألقاب، هذه أهم نصيحة قدمها رونالدو لي».

واختتم: “لقد قال لي: اذهب، واستمتع، ستحب الجماهير، وهم أيضًا سيحبونك، فقط حاول الاستمتاع، وأفضل ما لديك سيأتي”.

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديز لعب 47 مباراة بقميص مانشستر يونايتد بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 27 هدف، وتقديم 17 تمريرة حاسمة.