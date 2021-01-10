لماذا ستحسم شركة أديداس انتقال مدافع بايرن ميونخ إلى ريال مدريد؟

سيكون لشركة أديداس للأدوات والملابس الرياضية، دور كبير ومهم في صفقة انتقال مدفع بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا إلى ريال مدريد الإسباني.

ورفض ألابا التجديد لبايرن ميونخ بسبب عدم الاتفاق على المقابل المالي، حيث رفضت إدارة النادي الألماني المطالب المادية للنجم النمساوي بمنحه 15 مليون يورو كراتب سنوي.

بدوره، بات ريال مدريد هو الوجهة الأقرب للاعب البالغ من العمر 28 عامًا، في ظل اهتمام المدير الفني للملكي، زين الدين زيدان بالحصول على خدماته.

وكشفت صحيفة “الآس” الإسبانية في تقرير لها أن شركة أديداس، التي تزود نادي ريال مدريد بالمعدات والملابس الرياضية، وكذلك فريق بايرن ميونخ تريد أن يبقى ألابا تحت رعايتها.

وترتبط أديداس بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2028، فيما ينتهي عقد رعايتها لنجم بايرن ميونخ في 2026؛ مما سيجعل انضمام الدولي النمساوي إلى الملكي يصب في صالح الشركة الألمانية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن أديداس سيكون لها دور رئيسي في انضمام النجم النمساوي إلى ريال مدريد، وذلك عبر تقديم عرض مغر له؛ يتضمن زيادة في المقابل المالي الذي يحصل عليه من شركة الأدوات الرياضية الشهيرة.

وسيعزز عرض الشركة الألمانية من انتقال ألابا إلى ريال مدريد، وتفضيله للنادي الملكي على أندية بحجم تشيلسي الإنجليزي، برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ترتبط بعقود رعاية مع شركة نايكي الأمريكية، الغريم اللدود لأديداس.

جدير بالذكر أن ألابا مثل بايرن ميونخ بشكل رسمي منذ تصعيده للفريق الأول عام 2010، في عهد الهولندي المخضرم لويس فان خال، ليصبح اللاعب النمساوي، أحد الأسماء الأساسية والمهمة في صفوف الفريق البافاري.

وحقق ديفيد ألابا مع بايرن ميونيخ لقب دوري أبطال أوروبا مرتين (2013، 2020)، تسعة ألقاب دوري الألماني، (6) كأس ألمانيا، (5) كأس السوبر الألماني، (2) كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية عام 2014.