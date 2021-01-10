ملخص مباراة الانتر وروما في الدوري الايطالي “تعادل مخيب لكونتي وفونسيكا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الانتر وروما” في إحدى مباريات اليوم الاحد 10-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الايطالي، والتي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو، بإدارة من الحكم الايطالي “ماركو دي بيلو”.

خرج الانتر وروما بتعادل مخيب بنتيجة (2-2)، لتضيع فرصة باولو فونسيكا في تقاسم الوصافة مع النيراتزوري، كما فشل أنطونيو كونتي في تقليص الفارق مع المتصدر ميلان.

وأنهى نادي “روما” الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد عن طريق “لورينزو بيليجريني” عند الدقيقة (17) بعد تسديدة قوية خدعت الحارس سمير هاندانوفيتش قبل ان تسكن شباكه.

وفي الشوط الثاني، قلب “الانتر” النتيجة لصالحه بتسجيله هدفين متتالين، حيث جاء هدف التعادل عند الدقيقة (55) برأسية من المدافع “ميلان سكرينيار”، قبل ان يحرز الدولي المغربي “أشرف حكيمي” الهدف الثاني بتسديدة رائعة ارتطمت في العارضة ثم القائم لتسكن شباك الحارس باو جوميز في الدقيقة (63).

وفشل “الانتر” في الحفاظ على تقدمه ليسجل المدافع “جيانلوكا مانشيني” هدف التعادل لنادي روما في الدقيقة (86) برأسية أكتفى هاندانوفيتش بمشاهدتها وهي تسكن شباكه كما الحال في الهدف الأول.

وبهذا التعادل فشل “الانتر” في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر ميلان والفائز أمس على “تورينو”، ليصبح في رصيده 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الصدارة، فيما رفع “روما” رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الرابع “اتالانتا” الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

ونقل بث مباشر مباراة “الانتر وروما” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

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والتالي ملخص احداث المباراة

الانتر 2-2 روما

????️ملعب الأوليمبيكو

????الدوري الايطالي (الجولة 17)

انتهت

بث مباشر دقيقة بدقيقة

تشكيلة الانتر : سمير هاندانوفيتش – ميلان سكرينيار – ستيفان دي فريج – اليساندرو باستوني – أشرف حكيمي – مارسيلو بروزوفيتش – أرتورو فيدال – ماتيو دارميان – لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو.

سمير هاندانوفيتش – ميلان سكرينيار – ستيفان دي فريج – اليساندرو باستوني – أشرف حكيمي – مارسيلو بروزوفيتش – أرتورو فيدال – ماتيو دارميان – لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو. ????دكة بدلاء الانتر: يونوت رادو – أشلي يونج – دانييل باديلي – اليكساندر كولاروف – إيفان بيريسيتش – أندريا رانوكيا – أليكسيس سانشيز – كريستيان إيركسن – روبيرتو جاليارديني – ستيفانو سينسي.

تشكيلة روما : باو لوبيز – جيانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – روجير إيبانيز دا سيلفا – ريك كارسدورب – جونزالو فييار – جوردان فيرتو – ليوناردو سبينازولا – لورينزو بيليجريني – هنريك مخيتريان – إدين دجيكو.

باو لوبيز – جيانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – روجير إيبانيز دا سيلفا – ريك كارسدورب – جونزالو فييار – جوردان فيرتو – ليوناردو سبينازولا – لورينزو بيليجريني – هنريك مخيتريان – إدين دجيكو. ????دكة بدلاء روما: سيموني فاريلي – خوان خيسوس – بريان كريستانتي – برونو بيريز – بورخا مايورال – أمادو دياوارا – كارليس بيريز – دانييل فوزاتو – ماراش كومبولا – روبين بروفيدينسي – سوف بودجوريانو.

⌚ 11:30 GMT | بداية المباراة..

’10 مرت أول عشر دقائق ولا وجود لهجمات هنا أو هناك.

’12 اول فرصة حقيقية لفريق الانتر عن طريق لاوتارو مارتينيز الذي استلم كرة في ظهر دفاعات روما وانطلق بسرعة كبيرة ليطلق تسديدة أبعدها باو لوبيز إلى الركنية.

’13 اوووووووووه باو لوبيز ينقذ روما من الهدف الأولى بعد ضربة رأسية قوية جدًا من روميلو لوكاكو.

’17 ⚽ جوووووووووووووووول – لورينزو بيليجريني يتقدم بالهدف الاول لنادي روما.

– لورينزو بيليجريني يتقدم بالهدف الاول لنادي روما. ’17 قصة الهدف | هنريك مخيتريان استلم كرة على حدود منطقة الانتر ومهدها إلى بيليجريني الذي أطلق تسديدة قوية غيرت مسارها بعد ارتطامها في قدم المدافع لتخدع هاندانوفيتش وتسكن شباكه.

’18 هدف عكس سير اللقاء.. الانتر كان الأقرب لخطف الأسبقية ولكن كان للحارس باو لوبيز رأي آخر.

’22 لورينزو بيليجريني يعاود الكرة ويطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها هاندانوفيتش هذه المرة.

’24 هاندانوفيتش يتألق من جديد ويحرم دجيكو من زيارة شباكه، قبل ان يعلن الحكم وجود تسلل على المهاجم البوسني.

’26 أرتورو فيدال يضيع فرصة سهلة بتسديدة بعيدة عن المرمى بعد ثنائية رائعة مع أشرف حكيمي.

’29 اللعب يتوقف بسبب إصابة لاعب الانتر ماتيو دارميان.

’30 الحكم يستأنف اللعب من جديد بعد خروج دارميان لتلقي العلاج.

’32 يبدو ان دارميان لن يستكمل المباراة بعد دخوله أرض الملعب وسقوطه من جديد بعد تعرضه لإصابة على مستوى منطقة الحوض.

’34 ????تبديل اضطراري لفريق الانتر بخروج ماتيو دارميان ودخول أشلي يونج.

’37 لاوتارو مارتينيز يضيع عرضية أشلي يونج الرائعة برأسية بعيدة كل البعد عن المرمى.

’39⚽❌هدف ملغي لفريق الانتر بسبب وقوع مسجل الهدف لاوتارو مارتينيز في مصيدة التسلل.

’43 ????بطاقة صفراء على روميلو لوكاكو بعد تدخل خشن على زميله السابق في مانشستر يونايتد كريس سمولينج.

’45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’45 ????بطاقة صفراء على كريس سمولينج بعد إعاقة واضحة على روميلو لوكاكو.

’45+3 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم روما على الانتر بهدف دون رد.

الشوط الثاني

’45 بداية الشوط الثاني دون أي تعديل في تشكيلة الفريقين.

’46 روميلو لوكاكو كاد يسجل هدف التعادل لفريق الانتر بعدما أرتقى لعرضية يونج وضربها بالرأس قوية ولكن جاورت القائم ببضعة سنتيمترات.

’52 اووووووووووووه باو جوميز يتألق بشكل غير عادي ويتصدى لكرة هدف محقق من لاوتارو مارتينيز بعد عرضية أرضية رائعة من روميلو لوكاكو.

’53 لاوتارو مارتينيز تعرض للإصابة في الكرة الماضية، ويبدو انها خطيرة على مستوى أربطة الركبة.

’54 مارتينيز يعود سليم معافى.

’55 ⚽ جوووووووووووووووول – ميلان سكرينيار يسجل هدف التعادل لفريق الانتر برأسية قوية جدًا بعد عرضية جاءت من الركنية.

– ميلان سكرينيار يسجل هدف التعادل لفريق الانتر برأسية قوية جدًا بعد عرضية جاءت من الركنية. ’57 اوووووووووه أشرف حكيمي كاد يسجل الهدف الثاني لولا تألق الحارس باو جوميز الذي أبعد تسديدته إلى الركنية.

’63 ⚽ جوووووووووووووووول – أشرف حكيمي يسجل التقدم لفريق الانتر بروعة، هدف أقل ما يقال عنه بأنه عالمي من الدولي المغربي.

– أشرف حكيمي يسجل التقدم لفريق الانتر بروعة، هدف أقل ما يقال عنه بأنه عالمي من الدولي المغربي. ’63 قصة الهدف | حكيمي استلم كرة داخل منطقة الجزاء ومهدها على يسراه ليطلق تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة والقائم قبل ان تسكن شباك باو جوميز.

’64 ????بطاقة صفراء على مدافع روما مانشيني بعد إعاقة بيده على لاوتارو.

’66 ????بطاقة صفراء من نصيب مدافع الانتر باستوني.

’73 ????تبديل اول لفريق روما بخروج ليوناردو سبينازولا ودخول برونو بيريز.

’74 هنريك مخيتريان يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تعلو المرمى بكثير وتخرج إلى ضربة مرمى.

’75 ????بطاقة صفراء على مدافع روما جونزالو فييار.

’76 ????التبديل الثاني لفريق الانتر بخروج لاوتارو مارتينيز ودخول إيفان بيريسيتش.

’78 ????التبديل الثاني لنادي روما بخروج جوردان فيرتو ودخول بريان كريستانتي.

’81???????? تبديلان دفعة واحدة لفريق الانتر بخروج أرتورو فيدال ودخول روبيرتو جاليارديني.

’82 وخروج رجل المباراة أشرف حكيمي ودخول اليكساندر كولاروف.

’85 هاندانوفيتش يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من مانشيني ليبعدها كولاروف إلى الركنية.

’86 ⚽ جوووووووووووووووول – مانشيني يسجل هدف التعادل لنادي روما برأسية اكتفى هاندانوفيتش بمشاهدتها وهي تسكن شباكه!

– مانشيني يسجل هدف التعادل لنادي روما برأسية اكتفى هاندانوفيتش بمشاهدتها وهي تسكن شباكه! ’89???? التبديل الثالث لنادي روما بخروج إيدين دجيكو ودخول بورخا مايورال.

’90 حكم المباراة يضيف خمس دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’90+5 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

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