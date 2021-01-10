مانشستر سيتي ينتصر بسهولة وليدز يودع مبكراً كأس الإتحاد

المنامة - ياسر ابراهيم - تجرع ليدز يونايتد الأحد هزيمة مفاجئة 3-صفر أمام كرولي تاون المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي بينما تأهل مانشستر سيتي وتشيلسي بسهولة.



وسجل برناردو سيلفا هدفين وأضاف فيل فودن هدفاً آخر ليفوز مانشستر سيتي 3-صفر على برمنجغام سيتي المنتمي للدرجة الثانية.



وسجل لاعب الوسط البرتغالي سيلفا أول هدف له في ملعب الاتحاد في أكثر من عام في الدقيقة الثامنة بعد أن أخفق جورج فريند مدافع برمنغهام في تشتيت كرة.



وضاعف سيلفا النتيجة بعد سبع دقائق أخرى بعد أن أنهى تحركاً رائعاً للفريق وجعل فودن النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة بتسديدة منخفضة من خارج المنطقة.



وأعتقد رياض محرز أنه أضاف هدفاً رابعاً لسيتي بعد مرور ساعة من اللقاء لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.



وتقابل تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد أيضاً مع فريق مغمور لكنه تجنب أي احراج بفوز مريح 4-صفر على موركامب.



وهزّ لاعب الوسط ميسون ماونت الشباك مبكراً على ملعب ستامفورد بريدج في عيد ميلاده 22 بتسديدة هائلة من 25 متراً لم تترك أيّ فرصة لحارس موركامب.



وسجل تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي أول هدف له في شهرين قبل الاستراحة.



وأضاف كالوم هودسون-أودوي وكاي هافرتس هدفين خرين في الشوط الثاني ليحقق تشيلسي أول انتصار له في أربع مباريات في كل المسابقات.



وفاز بارنسلي على ترانمير روفرز 2-0، بينما احتاج بريستول سيتي لهدف في الدقيقة 83 سجله كريس مارتن ليهزم بورتسموث 2-1.



ودفع الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز بتشكيلة قوية أمام مضيفه لكن كرولي المغمور فجر واحدة من أكبر المفاجآت في هذا الدور.



ورغم أنّ كأس الاتحاد تشتهر بالمفاجآت خاصة في هذا الدور، من النادر أن يخسر فريق من الدوري الممتاز بهذا الفارق الكبير.



افتتح نيك تسارولا لاعب فريق الشباب في توتنهام سابقاً التسجيل في الدقيقة 50 بهدف رائع من مجهود فردي بعد أن أفلت من رقيبه ليضع الكرة في الشباك.



وبعدها بثلاث دقائق ضاعف شلي ناديسان النتيجة بعد أن توغل في المنطقة من جهة اليمين وسدد كرة منخفضة أخفق كيكو كاسيا حارس ليدز في التصدي لها.



وجاء الهدف الثالث بعد أن تصدى كاسيا لتسديدة منخفضة من ناديسان من مسافة قريبة لكن جوردان تانيكليف تابعها في الشباك.



المصدر: رويترز