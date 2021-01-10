شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يوافق على طلبات «السومة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، موافقة إدارة أهلى جدة على شروط النجم السوري عمر السومة، من أجل تجديد عقده مع النادى لمدة 3 سنوات مقبلة، خاصة وأن عقده الحالي ينتهى مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة، إن إدارة نادى الأهلى وافقت على شروط النجم السوري عمر السومة، من أجل تجديد عقده مع النادى لمدة 3 سنوات، وهى التي رفضتها في بداية المفاوضات.

أضافت الصحيفة، أن الجلسة الأخيرة التي جمعت مسؤولى النادي مع وكيل أعمال اللاعب شهدت التوصل إلى اتفاق نهائي على تجديد عقد عمرو السومة لمدة 3 سنوات مقبلة.