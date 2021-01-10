شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الفني يحسم مصير مشاركة مصطفي محمد أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اختبار فني، الاثنين، للوقوف على مدي قدرته المشاركة أمام المصري.

ويستعد الزمالك، لمواجهة المصري، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري، والتي ستجري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وغاب مصطفي محمد، عن المشاركة مع الفريق خلال اخر مباراتين في الدوري، بسبب تعرضه للإصابة، وفقًا للدكتور محمد أسامه طبيب الفريق.