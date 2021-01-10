شكرا لقرائتكم خبر عن «قناص تشيلسي» ينهى صيامه التهديفي بعد 60 يومًا في شباك موركامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى المهاجم الألماني تيمو فيرنر، نجم تشيلسي، صيامه عن التهديف، خلال مواجهة موركامب، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن هذا الهدف هو الأول لـ«فيرنر» مع تشيلسي في كافة المسابقات، بعد 60 يوما دون تسجيل.

وجاء آخر هدف سجله «فيرنر» مع تشيلسي في شباك شيفيلد يونايتد بالبريميرليج، في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وكان تشيلسي حقق فوزًا عريضًا على موركامب، برباعية نظيفة، اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، وسجل الأهداف كلًا من ماسون مونت، وتيمو فيرنر، وهودسون أودوي، وكاي هافيرتز.