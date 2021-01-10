شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم أكسيل فيتسل مع بروسيا دورتموند بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه أكسيل فيتسل، نجم بوروسيا دورتموند، الغياب عن الملاعب لعدة أشهر، بعدما أصيب بتمزق في الوتر، خلال فوز فريقه (3/1) على مضيفه لايبزيج، أمس السبت، في الدوري الألماني.

وأكد دورتموند، اليوم الأحد، تشخيص إصابة لاعبه البلجيكي، أكسيل فيتسل، الذي وصفه بـ«المرير»، مضيفًا أن أسرة دورتموند بأكملها تتقدم بخالص تمنياتها، من أجل التعافي السريع. وتعرض «فيتسل» للإصابة، دون تدخل من لاعبي لايبزيج.