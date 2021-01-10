شكرا لقرائتكم خبر عن شتوتجارت يعود لطريق الانتصارات برباعية في شباك أوجسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز شتوتجارت (4-1) على عشرة لاعبين من مضيفه أوجسبورج، اليوم الأحد، ليحقق انتصاره الأول في أربع مباريات، ويتقدم للمركز العاشر في دوري الدرجة الأولى الألماني. وتقدم شتوتجارت، الذي جاء انتصاره الأخير (5-1) على بوروسيا دورتموند، الشهر الماضي، وخسر في آخر مباراتين، (2-0) عبر نيكولاس جونزاليز وسيلاس وأمانجيتوكا.

وقلص ماركو ريشتر الفارق لأوجسبورج، بعد الاستراحة مباشرة، لكن جونزالو كاسترو أعاد تقدم شتوتجارت بفارق هدفين، بتسديدة مباشرة بعد مرور ساعة من اللعب.

وطُرد ماركو ريشتر، لاعب أوجسبورج، في الدقيقة 77، لحصوله على إنذارين في غضون أربع دقائق. وأكمل البديل دانييل ديدافي الرباعية، ليقفز شتوتجارت فوق أوجسبورج إلى المركز العاشر، وله 21 نقطة، مقابل 19 نقطة لمنافسه، صاحب المركز الـ11.