شكرا لقرائتكم خبر أرسنال يرافق مانشستر يونايتد للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شق فريق أرسنال حامل اللقب طريقه بصعوبة إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الماراثوني على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 /صفر في الدور الثالث.

يأتي هذا في الوقت الذي تأهل فيه فريقا مانشستر يونايتد وإيفرتون إلى الدور الرابع بفوز الأول على ضيفه واتفورد 1 /صفر وفوز إيفرتون على ضيفه روثيرهام يونايتد /2 .1 كما تأهل ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد للدور التالي بفوز الأول على مضيفه ستوك سيتي 4 /صفر وفوز شيفيلد على مضيفه بريستول 3 .2/ وأيضا تأهل فريق فولهام للدور الرابع بالفوز على مضيفه كوينز بارك رينجرز 2 /صفر في الوقت الذي ودع فيه وست بروميتش البيون البطولة بخسارته أمام بلاكبول 2 / 3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وعلى استاد الإمارات حسم أرسنال فوزه على نيوكاسل في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتقدم إيميل سميث روي بهدف في الدقيقة الـ109 ثم أضاف الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني في الدقيقة الـ117.

وعلى ملعب أولد ترافود قاد لاعب الوسط الإسكتلندي سكوت مكتوميناي فريقه مانشستر يونايتد للعبور إلى الدور الرابع عبر الهدف الذي سجله في شباك واتفورد في الدقيقة الخامسة.

وحسم شورلي فوزه على ديربي كاونتي بهدفين حملا توقيع كونور هال ومايك كالفيلي في الدقيقتين العاشرة والـ84.

وعلى ملعب جوديسون بارك، احتاج إيفرتون إلى وقت إضافي لحسم فوزه على ضيفه روثيرهام يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وتقدم جينك توسن بهدف لإيفرتون في الدقيقة التاسعة ثم تعادل ماثيو اولوسوند للفريق الضيف في الدقيقة الـ56 وتكفل عبدالله دوكوري بهدف الفوز لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول.

واكتسح ليستر سيتي مضيفه ستوك سيتي بأربعة أهداف دون رد، حملت توقيع جيمس جاستن ومارك البرايتون وأيوزي بيريز وهارفي بارنيس في الدقائق الـ34 والـ60 والـ79 والـ81.

ونجح شيفيلد متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز في اللحاق بركب المتأهلين للدور التالي بكأس الاتحاد عبر فوزه على مضيفه بريستول 3 / 2.