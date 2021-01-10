الرجاء يواجه الإسماعيلي لملاقاة الاتحاد السعودي في النهائي العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار مساء اليوم صوب مدينة مراكش، حيث تقام المباراة المرتقبة بين الرجاء المغربي وضيفه الإسماعيلي المصري، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وينتظر فريق الاتحاد السعودي الفائز من تلك المباراة في الدور النهائي، بعد أن تجاوز مواطنه الشباب في المربع الذهبي بالتعادل 2-2 ذهابا ثم بفوز مثير 2-1 في لقاء العودة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الرجاء والإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية، بفوز الأخير بهدف دون رد سجله اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.

ويمتلك الإسماعيلي أكثر من فرصة لبلوغ النهائي الحلم، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بشرط التسجيل.

في المقابل، لا يملك الرجاء أي خيار سوى الفوز بفارق هدفين أو تكرار نتيجة مباراة الذهاب والاحتكام لركلات الترجيح، كحل أخير لتحديد هوية المتأهل للمباراة النهائية.

مشوار الفريقين: