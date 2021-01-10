ميلان يعزز صدارته على حساب تورينو وأتالانتا يحبط بينفينتو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد ميلان اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام يوفنتوس وعاد لعزف نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 2 / صفر على تورينو في المرحلة الـ17 من المسابقة.

وأحبط أتالانتا انتفاضة بينفينتو في بداية الشوط الثاني وحقق عليه فوزا كبيرا 4 / 1 في وقت سابق أمس في افتتاح فعاليات المرحلة والتي شهدت أيضا فوز جنوه على بولونيا 2 / صفر.

وعلى استاد «سان سيرو» في مدينة ميلانو، استعاد ميلان نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام يوفنتوس 1 / 3 في المرحلة الماضية.

وحقق ميلان الفوز على تورينو جار يوفنتوس، وذلك بهدفين نظيفين سجلهما رافاييل لياو وفرانك كيسي في الدقيقتين الـ25 والـ36 من ضربة جزاء.

ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول المسابقة، وتجمد رصيد تورينو عند 12 نقطة في المركز الـ18.

ووسع ميلان الفارق مع جاره ومنافسه التقليدي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط ، ولكن إنتر يستطيع تقليص الفارق مجددا إذ حقق الفوز على مضيفه روما.

ويحل تورينو ضيفا على ميلان غدا الثلاثاء في دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا.

وتصدت العارضة لأول فرصة لتورينو في المباراة قبل نهاية الشوط الأول عندما ارتدت الكرة من العارضة إثر ضربة حرة سددها ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان السابق.

وفرض ميلان سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني كما لعب المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان في الدقيقة الـ85 بعدما غاب عن صفوف الفريق بسبب إصابة عضلية.

وواصل أتالانتا انطلاقته الرائعة في المسابقة هذا الموسم ورفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ليتقدم إلى المركز الرابع موقتا.