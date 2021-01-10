كلينسمان: أداء هالاند مبهر وترك بصمته على المباراة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد المهاجم الألماني الدولي السابق يورجن كلينسمان، بأداء إرلينج هالاند مهاجم نادي بورسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، خلال مباراة فريقه أمام لايبزج في الدوري الألماني.

وقال خلال عمله كمحلل فني لقناة (إي إس بي إن) الأمريكية الرياضية، بعد مباراة قمة الدوري الألماني بين دورتموند ومضيفه لايبزج التي انتهت بفوز الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس السبت، «إن هالاند ترك بصمته على هذه المباراة».

وتابع المدير الفني السابق لهيرتا برلين أن هالاند (20 عاما) «لم يحرز هدفين جميلين وحسب، بل إنه كان يقاتل فعليا خط دفاع لايبزج بالكامل، وكان هذا مبهرا جدا جدا، لقد ترك انطباعا بأنه ينمو شهرا بعد شهر وأصبح رجلا وأصبح أقوى».

وأعرب كلينسمان عن اعتقاده بعدم وجود ضرورة لأن يحترف هالاند في نادي أكبر من نادي دورتموند في المستقبل، «أعتقد أنه ليس في حاجة إلى التعجل بالبحث عن تغيير، ولو كنت في مكانه كنت سآخذ بعض الوقت».

وقد افتتح جادون سانشو ثلاثية دورتموند أمام لايبزج ثم رفع هالاند الحصيلة بهدفين، وجاء هدف لايبزج في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وبهذا الفوز حرم دورتموند لايبزج من اقتناص فرصة تصدر جدول البوندسليجا.